به‌ گزارش خبرگزاری صداو سیما ، نصرالله ابراهیمی گفت: کاروانسرای تاریخی مشیرالملک دشتستان، اینک میزبان یکی از مهم‌ترین گنجینه‌های باستان‌شناسی جنوب کشور است.

وی افزود : در بخشی از این کاروانسرا با مساحت ۵۰۰ مترمربع، بیش از ۱۰۰ عنوان اثر تاریخی و فرهنگی از هزاره پنجم و سوم پیش از میلاد، دوره‌های عیلامی، هخامنشی، اشکانی، ساسانی و همچنین سده‌های نخستین و میانی دوران اسلامی گردآوری و برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر گفت : آثار این موزه عمدتاً شامل ادوات سنگی، مسکوکات تاریخی و سفالینه‌های ارزشمند است که نتیجه کاوش‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناسی در شهرستان دشتستان طی دو دهه اخیر به شمار می‌رود. در کنار این مجموعه، آثار مکشوفه اتفاقی و همچنین اشیای اهدایی مردم فرهنگ‌دوست استان بوشهر و شهرستان دشتستان نیز در موزه نگهداری می‌شود که نشانگر تعلق خاطر عمیق مردم به میراث تاریخی خود است.

ابراهیمی تأکید کرد: بازگشایی موزه تاریخ و باستان‌شناسی دشتستان نه‌تنها فرصتی برای معرفی بخشی از هویت تاریخی و تمدنی استان بوشهر است، بلکه بستر مهمی برای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه فراهم می‌کند. حضور این گنجینه در یکی از بناهای ارزشمند تاریخی استان، یعنی کاروانسرای مشیرالملک، بر اهمیت و جذابیت آن افزوده است و این مجموعه را به مقصدی شاخص برای گردشگران داخلی و خارجی بدل خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر گفت : امید است این موزه با همکاری دستگاه‌های فرهنگی و همراهی مردم دشتستان، به پایگاهی فعال برای پژوهش‌های علمی، آموزش عمومی و معرفی هرچه بهتر تاریخ و تمدن کهن این سرزمین تبدیل شود.