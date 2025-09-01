رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، گفت: کارگروهی حقوقی برای مستندسازی دقیق‌تر این جنایات و مطالبه غرامت از دشمن صهیونی در محاکم داخلی و بین المللی تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، در بازدید از خودرو‌های آسیب دیده مجموعه خودروسازی سایپا که در اثر حمله دشمن صهیونی تخریب شده‌اند، افزود: کارگروهی حقوقی برای مستندسازی دقیق‌تر این جنایات و مطالبه غرامت از دشمن صهیونی در محاکم داخلی و بین المللی تشکیل می‌شود.

به گفته کارشناسان رسمی دادگستری، حمله دشمن صهیونی به حدود ۱۵۰۰ خودرو، معادل بیش از ۸۲ میلیارد تومان خسارت مستقیم وارد کرده و آن‌ها را از حالت تجاری و قابلیت تحویل به مشتریان ساقط کرده است.