به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، در بازدید از خودروهای آسیب دیده مجموعه خودروسازی سایپا که در اثر حمله دشمن صهیونی تخریب شدهاند، افزود: کارگروهی حقوقی برای مستندسازی دقیقتر این جنایات و مطالبه غرامت از دشمن صهیونی در محاکم داخلی و بین المللی تشکیل میشود.
به گفته کارشناسان رسمی دادگستری، حمله دشمن صهیونی به حدود ۱۵۰۰ خودرو، معادل بیش از ۸۲ میلیارد تومان خسارت مستقیم وارد کرده و آنها را از حالت تجاری و قابلیت تحویل به مشتریان ساقط کرده است.