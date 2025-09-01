به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر ارتباطات زیر ساخت مازندران با اشاره به اینکه در این استان مجموع شبکه کابل فیبر نوری ۲.۷ درصد کل کشور را در اختیاردارد، گفت: در دولت چهاردهم ظرفیت شبکه انتقال ارتباطات در مازندران ۷۵ درصد افزایش یافته است.

وی با اعلام اینکه در دولت چهاردهم همچنین شبکه داخلی دیتا ۱۸.۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، بیان کرد: در این مدت ظرفیت قابل واگذاری دیتا به اپراتور‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است.

صالحیان با اشاره به اینکه مازندران به عنوان معین منطقه شامل استان‌های گلستان، گیلان و قزوین را تحت پوشش قرار دارد، گفت: این استان از نظر عملکردی رتبه دوم کشور را در سال گذشته به دست آورده است.

مدیر ارتباطات زیر ساخت مازندران با بیان اینکه در راستای رفع نیاز به باتری در زمان قطعی برق در کشور تعویض باتری در سیستم‌های مخابراتی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: در سال گذشته ۷۰۶ آمپرساعت باتری سیستم‌ها تعویض شده، ۳۶ درصد از ظرفیت باتری‌های دو ولتی تعویض شده و در خصوص باتری‌های ۱۲ ولتی ۸۲ درصد ظرفیت تعویض شده است تا در زمان قطعی برق شبکه ارتباطات و اینترنت با قطعی مواجه نشود.

صالحیان با بیان اینکه در دولت چهاردهم مازندران به اینترنت بین المللی متصل شده و بدون تاخیر در سرعت و حجم خدمات ارتباطی را دریافت می‌کند که از نظر پدافند غیرعامل نیز مساله مهمی به شمار می‌رود، بیان کرد: در مازندران درگاه بین المللی در شرکت زیر ساخت نصب شده که ۳۰۰گیگ ظرفیت اپراتور‌ها تامین می‌کند که اگر اتفاقی در مرکز کشور رخ دهد از طریق این سیستم پهنای استان تامین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سه پایانه فیبرنوری در مازندران در دست احداث است که در انتهای سال یکی از این پایانه‌ها به بهره برداری می‌رسد، اعتبارات جذب شده برای استان در دولت چهاردهم را ۲۴۰میلیارد تومان اعتباری برای سیستم‌های شرکت ارتباطات زیر ساخت در استان اعلام کرد.