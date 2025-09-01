مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان از بهره برداری رسمی راه روستایی یکه قوز-اورجنلی در محور گالیکش به کلاله پس از ۱۸ سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، عادل مصدقی گفت: زیرسازی، اجرای بیس و آسفالت این محور به طول ۹ کیلومتر بوده و حدود ۲۳۰ میلیارد ریال از محل منابع ملی و استانی برای آن هزینه شده است.

وی افزود: این محور تردد حدود ۱۵ هزار نفر از روستاییان بخش آق سو را به بخش پیشکمر تسهیل می‌کند و محوری جایگزین در کنار محور تنگراه به مینودشت است.

مصدقی با بیان اینکه با ورود اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، این محور پس از ۱۸ سال احداث شده است، گفت: این محور مسیر ارتباطی روستا‌های بخش پیشکمر را به کلاله که پیش از این از مسیر عزیزآباد به گوگجه و کلاله تردد می‌کردند، ۲۰ کیلومتر کاهش داده و از بروز حوادث جاده‌ای و تصادفات جلوگیری می‌کند.

مصدقی خاطرنشان کرد: احداث این مسیر ارتباطی مهم، نقش مؤثری در ارتباط بین روستا‌های منطقه، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی، رشد اقتصادی و گردشگری و بهبود کیفیت زندگی ساکنان ایفا خواهد کرد.

مجموع طرح های به بهره برداری رسیده راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان در شهرستان کلاله همزمان با هفته دولت ۵ پروژه با اعتبار ۳۷۳ میلیارد ریال بوده است.