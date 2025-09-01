پخش زنده
سالاری افزود:استان کرمان با ۳۶ درصد نرخ تورم، جزو ۵ استان پرتورم کشور است که بایدتا پائیز سه رتبه بهبود یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،معاون اقتصادی استاندار کرمان گفت: جایگاه کنونی کرمان در شاخص تورم شایسته ظرفیتهای استان نیست و تا پاییز باید دستکم سه رتبه بهبود یابد
غلامرضا سالاری صبح نهم شهریورماه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان با اشاره به آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی گفت: استان کرمان با ۳۶ درصد نرخ تورم، پایینتر از میانگین کشوری قرار دارد و در جایگاه سیزدهم کشور ایستاده است.
وی با بیان اینکه این جایگاه در شأن ظرفیتهای گسترده کرمان نیست، افزود: وجود قابلیتهای کمنظیر در حوزههای گردشگری، کشاورزی و حضور بنگاههای بزرگ اقتصادی ایجاب میکند که کرمان در ردیف پنج استان برتر کشور در کاهش تورم قرار گیرد. از اینرو همه دستگاهها موظفاند با همت مضاعف، شرایط را برای بهبود شاخصها فراهم کنند.