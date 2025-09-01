سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: مهلت ثبت نام و انتخاب رشته‌های بدون آزمون پذیرش دوره‌های کاردانی فنی حرفه‌ای و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ امروز به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام این سازمان:مهلت ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دوره‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ و مجموعه‌هایی که پذیرش آنها در برنامه پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) صورت می‌گیرد، برای بار سوم تمدید شده است.

متقاضیان ثبت‌نام در رشته‌هایی که پذیرش آنها در دوره‌های‌ کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی «معدل کل دیپلم» که تاکنون برای ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نکرده اند، می توانند تا پایان امروز دوشنبه ۱۰ شهریور برای ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

ضرورت دارد متقاضیان دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه مورخ ۱۶ تیرماه و اصلاحات مندرج در اطلاعیه های مورخ ۲۵ تیر و ۳ شهریور را مطالعه کنند.

همچنین آن دسته از متقاضیانی که پیش از این برای ثبت‌نام و انتخاب کدرشته‌محل‌های تحصیلی اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ نسبت به مشاهده یا ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

پذیرش در مجموعه‌های ثبت‌نامی الکترونیک، ساخت و تولید، صنایع فلزی، تاسیسات مکانیکی، صنایع چوب و مبلمان، چاپ، عمران، معماری، صنایع شیمیایی، صنایع نساجی، متالورژی، سرامیک، معدن، علوم دریایی، امور اداری، تربیت کودک و مدیریت خانواده‌، طراحی و دوخت پوشاک‌، هنر، امور دامی، امور زراعی و باغی، ماشین های کشاورزی، صنایع غذایی، هتلداری، حمل و نقل و مکاترونیک بدون آزمون است.

همچنین ساعت ۲۴ امروز دوشنبه ۱۰ مهرماه آخرین فرصت برای متقاضیانی است که قصد دارند در مجموعه‌هایی که پذیرش آنها در برنامه پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) صورت می‌گیرد، ثبت نام و انتخاب رشته کنند.

این متقاضیان باید ضمن مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، اطلاعیه مورخ ۲۵ خرداد و اصلاحات مورخ ۳ شهریور را نیز مطالعه کنند.

متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام خود را در این مرحله تکمیل و کدِ رهگیری دریافت کرده‌اند در صورت تمایل می توانند تا پایان روز دوشنبه ۱۰ شهریور نسبت به مشاهده و یا ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

پذیرش در مجموعه‌های ثبت‌نامی: علوم آزمایشگاهی، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، مدارک پزشکی، مهندسی بهداشت محیط. هوشبری، ساخت پروتزهای دندانی، معدن، ایمنی صنعتی، مکانیک، برق، عمران و معماری، صنایع چوب و مبلمان، صنایع نساجی، صنایع شیمیایی، ناوبری، کامپیوتر، مواد، شیلات، مهندسی آبیاری و منابع طبیعی، علوم و صنایع غذایی، علوم دامی، زراعت و باغبانی. آمار. حسابداری، زبان انگلیسی، علوم انتظامی، باستان شناسی، مدیریت، علوم ورزشی، حقوق، تربیت معلم قرآن کریم، نوازندگی ساز ایرانی، طراحی و دوخت پوشاک، هنرهای تجسمی، صنایع دستی، مرمت و احیای بناهای تاریخی صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) است.