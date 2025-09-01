به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دکتر رنجبر، ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی به همراه هیئت همراه در مشهد حضور یافت. هدف از این سفر، آشنایی با ساختار پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، بررسی ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی استان خراسان رضوی و مرور آخرین دستاورد‌های پژوهشی و نوآورانه در سطح استان و کشور اعلام شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در حاشیه این بازدید گفت: در این جلسه، معاونان حوزه‌های مختلف و رؤسای شورا‌های تخصصی دانشگاه، گزارشی از فعالیت‌ها و ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ارائه کردند. همچنین مروری بر دستاورد‌های پژوهشی و فناورانه در سطح کلان کشور و به‌ویژه در حوزه فناوری و نوآوری در استان، از اهداف ویژه این سفر بود.

دبیری با اشاره به ظرفیت بالای علمی دانشگاه آزاد در خراسان رضوی گفت: هم‌اکنون ۸۵ هزار دانشجو در واحد‌های مختلف دانشگاه آزاد استان مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۴۳ هزار نفر در واحد مشهد حضور دارند. همچنین حدود ۸۲۲ عضو هیئت علمی در رتبه‌های استاد تمام، دانشیار و استادیار در استان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در این میان، واحد‌های دانشگاه آزاد خراسان رضوی به‌ویژه واحد مشهد رتبه سوم کشور را در حوزه پژوهش به خود اختصاص داده‌اند.