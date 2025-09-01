دو سرنشین خودروسوخت بر،بعد از واژگونی خودرو یشان در حوالی زرند زنده زنده در آتش سوختند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،به گفته سرهنگ اثنی عشری رئیس پلیس راه زرند یزد در این حادثه یک دستگاه خودرو سواری سوخت بر که از مسیر زرند به سمت کرمان در حرکت بود در حوالی دوراهی علی آباد به علت سرعت غیر مجاز از جاده منحرف و واژگون بلافاصله دچار آتش سوزی شد و متاسفانه راننده و سرنشین این خودرو به طرز فجیعی در شعله های آتش سوختند.

رئیس پلیس راه زرند یزد علت این حادثه را سرعت غیر مجاز و عدم توانایی در کنترل خودرو اعلام کردوی از رانندگان خواست هنگام تردد مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نمایند تا دیگر شاهد اینگونه حوادث دلخراش نباشیم.