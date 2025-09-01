پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: طی ده ماه گذشته، با تمرکز بر توسعه صلح و سازش در پروندههای حقوقی و کیفری، میزان مصالحه در دعاوی استان به ۶۱ درصد رسیده که دستاوردی مهم در تحقق سند تحول قوه قضائیه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس کل دادگستری استان در گفتگویی خبری گفت: یکی از تأکیدات سند تحول قوه قضائیه، توسعه سازش میان مردم و حل و فصل دعاوی بدون ارجاع به دادگاه است.
حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی افزود: در استان این سیاست با جدیت دنبال شد و نتیجه آن افزایش چشمگیر صلح و سازش بوده است به نحوی که در خردادماه، ۶۱ درصد پروندهها به مصالحه ختم شده است.
وی با اشاره به راهاندازی ۳۵ شعبه دادگاه صلح در استان گفت: عمده دعاوی حقوقی مردم زیر سقف یکصد میلیون تومان است که اکنون در این دادگاهها و مراکز داوری و میانجیگری بررسی میشود و بار محاکم اصلی را کاهش داده است.
موسوی تأکید کرد: هدف این است که مسائل ساده مردم به محاکم اصلی کشیده نشود تا قضات بتوانند وقت و انرژی خود را صرف پروندههای مهم و جرایم خشن کنند.