معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا گفت: ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر با مقیاس کوچک در سطح روستاها سبب آبادانی، رفع محرومیت و افزایش اشتغال زایی در سطح شهرستانها و روستاهای کشور می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محسن طرزطلب در آیین امضا و مبادله تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ساتبا گفت: ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر با مقیاس کوچک در روستاهای کشور با وجود پراکندگی در سطح کشور سبب آبادانی، رفع محرومیت، افزایش اشتغال زایی می شود و توسعه و ایجاد تنوع پروژه های نیروگاه های تجدیدپذیر در سطح شهرستانها و روستاهای کشور، ارزشمند است.

وی، ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر در سطح روستاها را در کمک به رفع ناترازی انرژی و رسیدن به هدف ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بسیار موثر دانست و عنوان کرد: ساتبا با امضای این تفاهم نامه تلاش خواهد کرد اقدامات و تمهیدات لازم برای موضوعاتی همچون صدور مجوزهای مرتبط، هماهنگی برای اتصال به شبکه نیروگاه ها، اندیشیدن تمهیدات و هماهنگی برای پرداخت تسهیلات، تامین تجهیزات و انتخاب پیمانکار مناسب برای اجرای پروژه ها را انجام دهد.

رییس ساتبا با اشاره به مزایای ساخت نیروگاه های خورشیدی مقیاس کوچک، ادامه داد: ساخت نیروگاه های خورشیدی مقیاس کوچک نیاز به خط و پست برق ندارد و هزینه های سرمایه گذاری کمی دارند؛ ضمن اینکه لازم است به تدریج به سمت بهره گیری از ذخیره سازها برویم.

طرزطلب بر ضرورت حرکت ساتبا و سازمان بهینه سازی انرژی همگام با دولت برای مدیریت مصرف انرژی تاکید و تصریح کرد: با کمک نیروگاه های خورشیدی می توانیم مصرف پیک برق روز و مصرف برق در شب را با کمک نیروگاه های برق آبی تامین کنیم و همزمان با تولید و مدیریت مصرف انرژی، ناترازی انرژی را برطرف کنیم. وی با اشاره به آغاز ساخت نیروگاه های مقیاس کوچک با کمک سازمان دهیاری ها و شهرداری ها در روستاهای کشور، خاطرنشان کرد: ساتبا با همکاری دستگاه های اجرایی همچون بسیج و کمیته امداد، تجربه خوبی در ساخت نیروگاه های مقیاس کوچک دارد و امیدواریم با ارتباط تنگاتنگی که با سازمان دهیاری ها و شهرداری ها داریم، ساخت این نوع نیروگاه ها سرعت گیرد.

معاون وزیر نیرو بر لزوم ایجاد برنامه منظم و هدفگذاری شده برای تامین ظرفیت مشخص تا زمان معین در قالب این تفاهم نامه تاکید کرد.