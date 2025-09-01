مشاور احزاب و تشکل‌های رئیس جمهور گفت: اصحاب رسانه دیده بان و وجدان بیدار جامعه هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آهی در دومین روز سفر به خراسان جنوبی در دیدار با اصحاب رسانه استان گفت: اصحاب رسانه برای شناساندن و معرفی ظرفیت‌های استان به ویژه معادن، محصولات مزیت دار استان همچنین نیروی انسانی توانمند به کشور تلاش کنند.

وی افزود: یک روز باید به نام بیرجند نامگذاری شود و همایش بزرگی نیز در تهران داشته باشیم تا این استان در کشور به مردم شناسانده شود و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری این استان را انتخاب کنند.

مشاور احزاب و تشکل‌های رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه دولت چهاردهم و رئیس جمهور به توسعه استان‌های مرزی توجه ویژه‌ای دارند گفت: امیدواریم مدیران از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

آهی همچنین از پیشنهاد خط ریل به ماهیرود خبر داد و گفت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مشترک بین ایران وافغانستان هم دیگر پیشنهاد است که توسعه اقتصادی استان را به همراه دارد.

ضعف صنایع تبدیلی در استان، انتقال آب از دریای عمان به استان، توجه ویژه به رسانه‌های استان، تاکید بر مسئولیت اجتماعی معادن، توجه و تامین کاغذ برای رسانه‌های مکتوب از جمله موضوع‌ها و مشکلات مطرح شده از سوی خبرنگاران خراسان جنوبی بود که در این نشست مطرح شد.

در خراسان جنوبی ۲۸۰ خبرنگار در سامانه جامع رسانه کشور ثبت هستند و در ۱۴۰ رسانه و پایگاه خبری فعالیت می‌کنند.



