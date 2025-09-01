پخش زنده
امروز: -
رتبه هفتم کنکور هنر به عسل حسینی، هنرجوی هنرستان هنرهای زیبای دختران یزد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عسل حسینی، هنرجوی رشته نقاشی هنرستان هنرهای زیبای دختران یزد، با کسب رتبه ۷ کشوری در کنکور سراسری هنر، به جمع برترینهای این آزمون پیوست.
دهقان بهاء آبادی مدیرکل آموزش و پرورش استان در پیامی این موفقیت را تبریک گفت و افزود: کسب رتبه برتر هفتم کنکور هنر توسط دانشآموز سختکوش یزدی، سرکار خانم عسل حسینی، مایه افتخار و سربلندی مردم دارالعباده یزد و جامعه فرهنگیان عزیز استان گردید. این موفقیت نشاندهنده ظرفیتهای علمی و هنری بالای فرزندان این خطه و جلوهای از درخشش نسل جوان در عرصههای ملی میباشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز در پیامی اظهار داشت: وجود استعدادهای علمی و هنری در هنرستانهای هنرهای زیبای یزد مایه مباهات است و البته مسئولیت ما را در راستای پشتیبانی و حمایت از این هنرجویان سنگینتر میکند.