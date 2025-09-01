به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان گفت: برای نخستین بار در تاریخ این رشته ورزشی در بوکان، سینا حسن پور بوکسور جوان اهل این شهرستان به رقابت‌های جهانی اعزام شد.

احمد نصراللهی افزود: سینا حسن پور بوکسور وزن ۷۰ کیلوگرم تیم ملی ایران، به همراه شش ملی‌پوش دیگر برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ عازم کشور انگلیس شد.

نصراللهی اظهارکرد: این مسابقات به میزبانی شهر لیورپول و به مدت ۱۵ روز برگزار می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان در اوزان مختلف برای کسب افتخار و نشان جهانی به روی رینگ خواهند رفت.

وی گفت: حسن‌پور در رقابت‌های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، عملکرد درخشانی داشت و با پشت سر گذاشتن حریفان خود، سهمیه حضور در تیم ملی را کسب کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان اضافه کرد: این ورزشکار با تلاش و پشتکار مثال‌زدنی و حمایت خانواده و مربیان خود توانسته است جایگاه ویژه‌ای در بوکس ایران به دست آورد و حضور او در رقابت‌های جهانی می‌تواند الگویی برای جوانان ورزشکار بوکان و آذربایجان‌غربی باشد.