پخش زنده
امروز: -
واکسن آنفلوانزا همزمان با سراسر کشور در آبادان و خرمشهر توزیع می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: با آغاز ماه شهریور و در آستانه فصل پاییز، واکسن آنفلوانزا در محدوده این دانشگاه علوم پزشکی هم توزیع می شود.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان تاکید کرد: بهترین زمان تزریق واکسن آنفولانزا، شهریور و اوایل مهرماه است تا بدن فرصت کافی برای تولید آنتیبادی و ایمنی در برابر ویروس داشته باشد.
بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، امسال بیش از ۳.۵ میلیون دُز واکسن چهارظرفیتی آنفلوانزا وارد کشور شده که از این میزان، ۲۹ هزار و سیصد دز با قیمت ۹۰۰ هزار تومن در محدوده دانشگاه علوم پزشکی آبادان توزیع می شود.
یک میلیون دُز از این واکسن ها به گروه های پرخطر و بیماران خاص بدون پرداخت هزینه قرار میگیرد تا پیش از فصل شیوع بیماری محافظت شوند.
بر اساس اعلام دکتر هدی مجیری بیست و نه هزار و سیصد دزِ این واکسن امسال با قیمت ۹۱۷هزار تومان در ۳۱ داروخانه تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی آبادان و یا صورت رایگان در مراکز بهداشت در اختیار گروههای پرخطر شامل مادران باردار، سالمندان، بیماران مبتلا به بیماریهای زمینهای و کادر درمان قرار میگیرد.
وی خاطر نشان کرد کرد: تزریق بهموقع واکسن آنفولانزا، علاوه بر کاهش ابتلا، میتواند تا ۷۰ درصد از شدت بیماری و بستری در گروههای پرخطر جلوگیری کند.