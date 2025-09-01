امروز با تداوم فعالیت سامانه فصلی، در ارتفاعات استان وقوع رگبار پراکنده باران و رعدوبرق و در مناطق دریایی افزایش سرعت باد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ساعات اولیه صبح در برخی سواحل و جزایر خلیج فارس وقوع مه صبحگاهی و کاهش موقت دید افقی مورد انتظار است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: با افزایش سرعت باد جنوب شرقی، دریای عمان، تنگه هرمز و سواحل و جزایر خلیج فارس بویژه در ساعات صبح تا ظهر متلاطم خواهد بود. بیشینه سرعت باد در نقاطی از دریای عمان و تنگه هرمز در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا نیز در محدوده ۱۲۰ سانتی متر پیش بینی می‌شود. توصیه می‌شود تمهیدات لازم به منظور تردد ایمن شناور‌ها صورت بپذیرد.

وی گفت: در ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان، رشد ابر همراه با وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق و احتمال تگرگ، تندباد و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود. در برخی نقاط که شرایط بارشی مهیا نباشد، احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای و خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست. توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات اجتناب شود.

حمزه نژاد افزود: این شرایط جوی و دریایی تا روز‌های پایانی هفته در استان تداوم خواهد داشت و به لحاظ دمایی، نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.