به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «سما تی وی» در این بالگرد خلبان، کمک‌خلبان و سه عضو دیگر خدمه حضور داشتند و بلافاصله پس از سانحه تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

مسئولین دولت محلی منطقه گلگت - بلتستان پاکستان با تایید این خبر اعلام کردند: این بالگرد به علت نقص فنی علت سقوط کرده است.

این دومین حادثه سقوط بالگرد امدادی در پاکستان طی یک ماه گذشته است؛ پیش‌تر نیز در منطقه «باجور» از نواحی مرزی پاکستان و افغانستان یک بالگرد امدادی و ناشی از شرایط بد آب و هوایی سقوط کرده بود که پنج نفر در آن جان باختند.

کارشناسان معتقدند تکرار چنین حوادثی می‌تواند ضرورت بازبینی در وضعیت فنی و ایمنی ناوگان هوایی دولتی پاکستان را بیش از پیش برجسته سازد.

انتظار می‌رود پس از پایان بررسی‌ها، گزارشی رسمی از سوی دولت منتشر شود.