پیوند آموزش پایه با ظرفیتهای دانشگاهی
مدارس سما در هشتگرد با هدف پیوند آموزش پایه با ظرفیتهای دانشگاهی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، آیین افتتاح دبستان پسرانه و دبیرستان دوره اول دخترانه سما در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد برگزار شد؛ اقدامی که با هدف ارتقای کیفیت آموزش، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی دانشگاه و پرورش نسل آینده انجام گرفته است.
محمدعلی نادی، معاون علوم تربیتی و مهارت دانشگاه آزاد اسلامی کشور، با اشاره به استقبال خانوادههای البرزی از مدارس سما گفت: امروز در سراسر کشور ۸۵۴ مدرسه سما در سه دوره تحصیلی و هنرستان فعال است و این روند با نگاه توسعهای ادامه خواهد داشت.
وی افزود:در مدارس سما هشتگرد، پیشبینی میشود تعداد دانشآموزان در سال آتی به ۹۰۰ نفر برسد که این نشاندهنده اعتماد خانوادهها به این مدل آموزشی است.
بذرباچ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد، نیز درباره امکانات این مدارس اظهار کرد:
«دانشآموزان علاوه بر آموزش رسمی، میتوانند از تمامی امکانات دانشگاه، شامل آزمایشگاههای مجهز، کتابخانههای تخصصی، سالنهای ورزشی و سایر زیرساختهای علمی و فرهنگی بهرهمند شوند.»
وی تأکید کرد: تمام خانوادهها میتوانند برای ثبتنام در این مدارس اقدام کنند و هیچ محدودیتی در پذیرش وجود ندارد.
این اقدام، با هدف ایجاد پیوند میان آموزش پایه و آموزش عالی، بستری برای ارتقای مهارتآموزی از نخستین سالهای تحصیل فراهم کرده و میتواند الگویی برای توسعه آموزش کیفی در کشور باشد.