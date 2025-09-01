به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این گردهمایی، کارشناسان و مسئولان محیط زیست به بیان چالش‌ها و اولویت‌های حفاظتی پرداختند.

شرکت کنندگان در این اردوی رسانه ای مشکلات حفاظت از این عرصه را بررسی کردند ؛ کمبود شدید نیروی انسانی یکی از محوری‌ترین موضوعات مطرح شده بود؛ به گونه‌ای که پهنه‌ی عظیم ۱.۵ میلیون هکتاری پارک ملی توران ۵ پاسگاه محیط‌بانی محافظت می‌شود.

از دیگر تهدیدات جدی که بر آن تأکید شد، وجود شترهای سرگردان در عرصه‌های طبیعی بود که به عنوان خطری برای حیات وحش، به ویژه طعمه‌های یوزپلنگ و آبشخور این گونه کمیاب محسوب می‌شوند.

این برنامه با هدف جلب توجه افکار عمومی و انعکاس نیازها و چالش‌های پیش‌روی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی، تنها بازمانده‌ی پلنگ‌گربه‌های قاره‌ی کهن برگزار شد.

نهم شهریور روز ملی یوزپلنگ است .