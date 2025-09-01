همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، و آغاز امامت نورانی منجی عالم بشریت، حضرت ولی‌عصر (عج)، شبکه قرآن و معارف با پخش مجموعه‌ای از ویژه‌برنامه‌های معارفی و معنوی، حال و هوای دل‌ها را آسمانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز‌های پرفیض و نور، شبکه قرآن با تولید و پخش برنامه‌هایی متنوع و غنی از مسجد مقدس جمکران، پل ارتباطی دل‌های عاشق با معارف اهل‌بیت (ع) خواهد بود.

ویژه برنامه «یاد خدا ، به صورت زنده، دوشنبه ساعت ۱۸:۱۰ و همچنین روز سه‌شنبه ساعت ۱۱:۱۵ صبح به صورت زنده از مسجد جمکران پخش می شود.

همچنین برنامه «شبستان» در شب شهادت امام حسن عسکری (ع) دوشنبه ۱۹:۲۰،

در روز سه‌شنبه نیز محفل قرآنی ویژه‌ای ساعت ۱۳ به صورت زنده از مسجد جمکران برگزار و پخش می‌شود. همچنین در همان روز، ساعت ۱۹:۱۵ سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان همراه با قرائت دعای توسل از این مکان مقدس پخش می شود.

در این ایام، شبکه قرآن با پخش تلاوت آیات نورانی قرآن کریم، ادعیه‌های آسمانی، سخنرانی‌های مذهبی و مداحی‌های ویژه، حال و هوایی معنوی و روح‌بخش را به مخاطبان عزیز هدیه خواهد داد.