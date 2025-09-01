پخش زنده
رئیس بانک مرکزی امروز در سفری یک روزه وارد تبریز شد تا وضعیت اقتصادی و بانکی منطقه را بررسی کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این سفر به منظور بررسی و اتخاذ تصمیمات میدانی درباره تسهیل فر آیند صادرات و رفع دغدغههای تولیدکنندگان در بخش سرمایه در گردش، دیدار و گفتوگو با تجار و بازرگانان، شرکت در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، دیدار و گفتوگو با نماینده ولیفقیه در استان انجام میشود.
گفتوگو با مدیران استانی شبکه آذربایجان شرقی در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان، دیدار با مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی و استاندار، بازدید از کارخانه تراکتورسازی و گفتگوی با مدیران صنعتی از برنامههای رئیسکل بانک مرکزی در سفر به استان آذربایجان شرقی اعلام شده است.
در این سفر معاونان ارزی، سیاستگذار پولی، تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، اعضای هیئت عالی، تعدادی از مدیران عامل بانکها، رئیس شورای هماهنگی بانکها، رئیس کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی، فرزین را همراهی میکنند.