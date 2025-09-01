پخش زنده
پاکستان نیز به جمع بیش از ۲۵ کشوری پیوست که در پی افزایش تعرفههای آمریکا، ارسال موقت مرسولات پستی به این کشور را متوقف کردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز» اداره پست پاکستان نیز ارسال کلیه مرسولات رزروشده به مقصد ایالات متحده را متوقف کرده است، چرا که بیم آن میرود این مرسولات بر اساس سیاست جدید آمریکا بازگردانده شوند.
دولت آمریکا در تاریخ ۲۵ ژوئیه با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۴۳۲۴، تسهیلات معافیت گمرکی سابق را لغو کرد؛ اقدامی که نظام پستی به مقصد آمریکا را در سراسر جهان به شدت مختل ساخته است، زیرا اکنون پرداخت مالیات و عوارض بر همه انواع مرسولات اجباری خواهد بود. کشورهای بزرگی همچون چین، بریتانیا، ژاپن، اتریش، استرالیا، نیوزیلند، هند، آلمان، فرانسه، روسیه و سنگاپور نیز ارسال موقت مرسولات پستی به آمریکا را متوقف کردهاند، در حالی که شرکتهای هواپیمایی نیز از انتقال این محمولهها خودداری میکنند.
کشورهای متأثر از این تصمیم، موضوع را از طریق اتحادیه جهانی پست ــ که یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است ــ با واشنگتن در میان گذاشتهاند و این اتحادیه در حال بررسی راهکارهایی برای حل این اختلاف است.