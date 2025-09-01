پخش زنده
مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) در مناطق مختلف استان یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم سالگرد شهادت مظلومانه یازدهمین خورشید ولایت، حضرت امام حسن عسکری (ع) با حضور جمعی از مسئولان، روحانیون، خانوادههای شهدا و قشرهای مختلف مردم در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد برگزار شد.
در این آیین، سخنرانان با بیان ابعاد مختلف شخصیت علمی و اخلاقی امام حسن عسکری (ع)، ایشان را نمونهای کامل از صبر، استقامت و هدایت امت اسلامی در سختترین شرایط تاریخی توصیف و بر ضرورت الگوگیری از سیره این امام همام در پاسداری از ارزشهای دینی و اعتقادی تأکید کردند.
مداحان خاندان عصمت و طهارت نیز در رثای یازدهمین اختر تابناک آسمان هدایت و ولایت به سوگواری و مدیحه سرایی پرداختند.
همچنین مراسمهای عزاداری بدین مناسبت در مساجد، حسینیه ها، تکایا و مجالس خانگی مناطق مختلف استان برگزار شد.