اعضای شانگهای با محکومیت حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران تاکید کردند: چنین اقدامات تجاوزکارانه‌ای علیه تأسیسات غیرنظامی، از جمله زیرساخت‌های هسته‌ای ـ انرژی که به کشته شدن غیرنظامیان منجر شد، نقض آشکار اصول و موازین حقوق بین‌الملل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان که به منظور شرکت در بیست و پنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای، به تیانجین چین سفر کرده است، در پایان این نشست که امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد، به اتفاق دیگر سران بیش از ۲۰ سند و بیانیه در حوزه‌های مختلف همکاری از جمله موافقتنامه ایجاد مرکز جامع مقابله با چالش‌ها و تهدیدات امنیتی سازمان همکاری شانگهای، موافقتنامه ایجاد مرکز مقابله با مواد مخدر، استراتژی ۱۰ ساله سازمان، همکاری در حوزه هوش مصنوعی، مواد مخدر، صنعت سبز، همکاری علمی و فناوری، تجارت چندجانبه، توسعه پایدار انرژی و ... امضا کردند که برآیند و نتیجه نزدیک شدن دیدگاه اعضا در موضوعات مختلف به حساب می‌آید.

همچنین کشور‌های عضو با محکومیت قاطع حملات نظامی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ژوئن ۲۰۲۵، تصریح کردند: چنین اقدامات تجاوزکارانه‌ای علیه تأسیسات غیرنظامی، از جمله زیرساخت‌های هسته‌ای ـ انرژی که به کشته شدن غیرنظامیان منجر شد، نقض آشکار اصول و موازین حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد و تعرض به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. این اقدامات به امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی آسیب وارد کرده و پیامد‌های جدی برای صلح و ثبات جهانی در پی دارد.

در این بخش تصریح شده است که ایمنی فیزیکی هسته‌ای و حفاظت از تأسیسات هسته‌ای باید به‌طور دائمی تضمین شود، از جمله در دوران درگیری‌های مسلحانه، با هدف حفاظت از جمعیت و محیط زیست در برابر آسیب و در همین راستا، اعضا پایبندی خود را به ابتکارات دیپلماتیک با هدف حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسائل موجود مورد تأکید قرار دادند.

کشور‌های عضو در این بخش بر اهمیت قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرده و خاطرنشان ساختند که این قطعنامه الزام‌آور است و باید به‌طور کامل و مطابق با مفاد آن اجرا شود و هرگونه تلاش برای تفسیر خودسرانه آن را تضعیف اعتبار شورای امنیت سازمان ملل متحد تلقی می‌کنند. آنها خواستار از سرگیری گفت‌وگوی سازنده میان طرف‌های ذی‌ربط شدند و تأکید کردند که لازم است تمرکز بر یافتن راه‌حل‌های مشترک باشد تا از تشدید بیشتر وضعیت جلوگیری شود.

در بخش دیگری از این اسناد کشور‌های عضو، بار دیگر با ابراز نگرانی عمیق از تداوم تشدید مناقشه فلسطین و اسرائیل، به‌طور قاطع اقداماتی را که به قربانیان فراوان در میان غیرنظامیان و بروز وضعیت فاجعه‌بار انسانی در نوار غزه انجامیده است، محکوم کردند. آنان بر ضرورت تضمین هرچه سریع‌تر، کامل و پایدار آتش‌بس، دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و همچنین تقویت تلاش‌ها برای تحقق صلح، ثبات و امنیت برای تمامی ساکنان منطقه تأکید کردند.

کشور‌های عضو خاطرنشان ساختند که تنها راه ممکن برای تضمین صلح و ثبات در خاورمیانه، حل‌وفصل جامع و عادلانه مسئله فلسطین است.