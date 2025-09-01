پخش زنده
نماینده مردم شهرستانهای بهار و کبودراهنگ بر تسریع عملیات آسفالتریزی پروژه محور همدان–بهار–گلتپه تاکیدکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فتحالله توسلی به همراه ابراهیم لشکریآزاد، فرماندار شهرستان بهار، معاون عمرانی فرمانداری، حجتالاسلام محققی، امام جمعه شهر لالجین، بخشداران بخش مرکزی و لالجین و جمعی از مسئولان، از پروژه محور همدان–بهار–گلتپه بازدید کردند.
وی این محور ارتباطی را یکی از پروژههای بسیار مهم استان دانست و گفت: این جاده مسیر اصلی تردد گردشگران به سمت علیصدر است و سالانه حدود یک میلیون نفر از آن استفاده میکنند.
توسلی با اشاره به تأمین اعتبارات پروژه افزود: در ماه گذشته حدود ۷۰ میلیارد تومان اوراق به پیمانکار پرداخت شد و پیش از آن نیز ۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته بود و تاکنون مجموع اعتبارات این پروژه به این ارقام رسیده و پیمانکار متعهد شده است عملیات آسفالت ۶ کیلومتر از مسیر را طی روزهای آتی آغاز کند.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ مشکلات پیشین در تأمین خاک، بیس و نصب پل مسیر را از موانع اصلی عنوان کرد که اکنون برطرف شدهاند.
وی همچنین از دو پروژه مهم در منطقه نام برد و افزود: کنارگذر غربی همدان و همین مسیر اصلی همدان_ بهار_گل تپه که هر دو تأمین اعتبار شدهاند.
به گفته وی، از محل اعتبارات در اختیار نماینده برای این پروژه و پروژهای که در کبودراهنگ هست، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته که با دریافت و تزریق آن، روند اجرا شتاب خواهد گرفت.
توسلی بیان کرد: پیمانکار پروژه متعهد شده در این هفته عملیات آسفالت سه تا چهار کیلومتر از مسیر و در هفته آینده نیز دو تا سه کیلومتر دیگر را اجرا کند، بهگونهای که در مجموع حدود هفت کیلومتر از محور برای بهرهبرداری آماده شود.