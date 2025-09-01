پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز با افزایش سرعت باد جنوب شرقی، دریای عمان، تنگه هرمز و سواحل و جزایر خلیج فارس بویژه تا ظهر متلاطم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز با تداوم فعالیت سامانه فصلی، در ارتفاعات استان وقوع رگبار پراکنده باران و رعدوبرق و در مناطق دریایی افزایش سرعت باد پیش بینی میشود.
او افزود: بیشینه سرعت باد در نقاطی از دریای عمان و تنگه هرمز در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا نیز در محدوده یک متر و بیست سانتی متر پیش بینی میشود و توصیه میشود تمهیدات لازم به منظور تردد ایمن شناورها در نظر گرفته شود.
حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان، رشد ابر همراه با وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق و احتمال تگرگ، تندباد و سیلابی شدن رودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
او افزود: در برخی نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد، احتمال وقوع تندباد لحظهای و خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست و توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
حمزه نژاد، گفت: این شرایط جوی و دریایی تا روزهای پایانی هفته در استان تداوم خواهد داشت و از لحاظ دمایی، نوسان ۱ تا ۲ درجهای دما پیش بینی میشود.