غلامحسین مظفری از طرح‌های بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابی در حال ساخت «شفا»، مجموعه دهکده آبی گلبهار و شرکت تعاونی چشمه سبز در گلمکان بازدید کرد

سلیمی مدیر مرکز بهداشت و درمان شهرستان گلبهار در خصوص این بیمارستان گفت: این بیمارستان در مساحتی حدود ۱۱ هزار متر مربع در ۵ طبقه که با تا کنون در بخش عمرانی ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده در حال اجرا است و پیش بینی می‌شود با نصب تجهیزات، حدود یک همت هزینه خواهد شد.

در ادامه‌ی این سفر، مظفری به اتفاق هیأت همراه از مجموعه دهکده آبی گلبهار که توسط بخش خصوصی احداث شده است بازدید کرده و سپس از شرکت تعاونی چشمه سبز در گلمکان که برای ساخت مجموعه تفریحی توریستی در چشمه سبز گلمکان اقدام کرده است، بازدید کرد.