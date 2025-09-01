مسابقات کافا؛ امروز، مصاف دوم ایران مقابل هند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات امروز دو دیدار از گروه بی در دوشنبه تاجیکستان برگزار می‌شود که طبق برنامه از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه تیم ملی ایران رودرروی تیم هند صف آرایی می‌کند.

تیم ایران در بازی نخست خود ۳ – ۱ تیم افغانستان را شکست داده بود. دو تیم تاکنون ۱۱ بار با هم رو‌به‌رو شده‌اند که تیم ایران ۸ و تیم هند دو بار به پیروزی رسیده‌اند. در این بازی‌ها ایران ۲۵ و هند ۷ بار گلزنی کرده‌اند و مرحوم همایون بهزادی و مرحوم پرویز دهداری هر کدام با ۳ گل بهترین گلزنان ایران در مصاف با هندی‌ها هستند.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های افغانستان و تاجیکستان به مصاف هم خواهند رفت.