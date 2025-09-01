تلفات ناشی از بارندگی‌های فصلی و سیل دو ماه گذشته در پاکستان به ۸۵۴ کشته رسیده است و هزاران نفر دیگر نیز طی این مدت آسیب دیده یا آواره شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، سازمان ملی مدیریت بحران پاکستان (NDMA) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۳ نفر در ایالت‌های پنجاب، خیبرپختونخوا و بلوچستان جان باخته و ۹ تن دیگر مجروح شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از میان قربانیان اخیر ۱۸ تن در ایالت پنجاب، چهار نفر در خیبرپختونخوا و یک نفر در بلوچستان جان خود را از دست داده‌اند که علت مرگ ۱۷ نفر طغیان رودخانه‌ها، چهار نفر فروریختن منازل مسکونی و یک نفر غرق‌شدگی عنوان شده است.

در این گزارش آمده است: در جریان بارندگی‌های فصلی امسال پاکستان و حوادث ناشی از آن از جمله سیل در ایالت پنجاب و خیبرپختونخوا تا کنون ۸۵۴ نفر کشته و ۱۱۳۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. طغیان رودخانه‌ها اکنون موجب جاری شدن سیلاب در پرجمعیت‌ترین مناطق پاکستان از جمله شهر‌های لاهور، سیالکوت و مولتان شده و زندگی روزمره شهروندان را به شدت مختل کرده است.

به گفته مقام‌های مسئول، احتمال گسترش دامنه سیل به ایالت سند پاکستان طی چند روز آینده وجود دارد و در صورت وقوع سیل گسترده پیش‌بینی می‌شود بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر به طور مستقیم تحت تأثیر قرار گیرند. این درحالیست که عملیات‌های امدادی در مناطق سیل زده ایالت پنجاب بویژه در مناطق روستایی و نواحی اطراف رودخانه‌های طغیان کرده با حضور نیرو‌های ارتش پاکستان همچنان ادامه دارد.