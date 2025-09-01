معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی‌ از فرصت ثبت‌ و اصلاح سفارش کتاب‌های درسی برای دانش‌آموزان تا سی‌ام شهریور ماه خبر داد.









به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمد علوی‌تبار؛ معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به فرصت دانش‌آموزان برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی، گفت: دانش‌آموزان تا سی شهریور ماه فرصت دارند با مراجعه به پایگاه irtextbook.ir، خرید کتاب‌های درسی خود را انجام دهند.

وی افزود: لازم به تأکید است که ثبت سفارش کتاب‌های درسی برای دانش‌آموزان منوط به ثبت‌نام در مدرسه می‌باشد.

علوی‌تبار تصریح کرد: قریب به یک میلیون و هفتصد هزار دانش‌آموز همچنان در سامانه، ثبت سفارش کتاب‌های درسی خود را انجام ندادند که انتظار می‌رود تا پایان شهریور ماه این مهم انجام گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: دانش‌آموزانی که به هر دلیلی از جمله جابجایی پایه و مواردی از این قبیل نیاز به اصلاح سفارش داشته باشند، تا پایان شهریور ماه فرصت ویرایش وجود خواهد داشت.

توزیع کتاب از شانزدهم شهریور ماه از منطقه به مدرسه

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در ارتباط با توزیع کتاب‌های درسی گفت: توزیع کتاب از شانزدهم شهریور ماه از منطقه به مدرسه انجام شده و متعاقب آن دانش‌آموزان می‌توانند با هماهنگی مدرسه کتاب‌های خود را تحویل بگیرند.

خبر افزایش صد و ده درصدی قیمت کتاب‌های درسی را کاملا تکذیب می‌کنیم

وی در ارتباط با انتشار خبری مبنی بر افزایش صد و ده درصدی قیمت کتاب‌های درسی، تصریح کرد: این خبر را کاملا تکذیب می‌کنیم و قطعا صحت ندارد، میزان افزایش قیمت کتاب‌های درسی در سال جاری میانگین حداکثر شصت درصد است.