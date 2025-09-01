ملی پوش مازندرانی تنیس روی میز کشورمان به عنوان قهرمانی مسابقات بینالمللی جمهوری چک رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فینال جدول انفرادی مسابقات تنیس روی میز بین المللی چک برگزار شد و کاپیتان مازندرانی تیم ملی تنیس روی میز ایران توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد.
نوشاد عالمیان در رقابت با بازیکن هند با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی و نشان طلا را کسب کرد.
نتیجه بازی به شرح زیر است:
نوشاد عالمیان (رنکینگ ۱۰۶ جهان) ۳- دسای از هند (رنکینگ ۸۲ جهان) ۲
امتیاز: ۱۱ بر ۹، ۶ بر۱۱، ۱۱ بر ۸، ۹بر۱۱ و ۱۱ بر ۸
نایب قهرمانی برادران عالمیان در تنیس روی میز بین المللی جمهوری چک
تیم ایران متشکل از برادران نیما و نوشاد عالمیان به نشان نقره مسابقات دو نفره تنیس روی میز بینالمللی چک رسیدند.
دیدار پایانی جدول دونفره مسابقات بین المللی تنیس روی میز جمهوری چک برگزار شد و تیم برادران عالمیان به نشان نقره رسید.
نوشاد و نیما عالمیان در دیدار پایانی با تیم ژاپن به رقابت پرداختند و با نتیجه سه بر یک شکست خوردند.
تیم ژاپن توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد و تیم برادران عالمیان نایب قهرمان شد.
نتیجه بازی به شرح زیر است:
تیم نوشاد و نیما عالمیان از ایران ۱ - تیم آبه و نودا از ژاپن ۳
امتیاز: ۷ بر ۱۱، ۱۱ بر ۴، ۹بر ۱۱، ۹ بر
به این ترتیب مسابقات چک با یک طلا و یک نقره برای نمایندگان ایران به پایان رسید.