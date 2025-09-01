به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فینال جدول انفرادی مسابقات تنیس روی میز بین المللی چک برگزار شد و کاپیتان مازندرانی تیم ملی تنیس روی میز ایران توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد.

نوشاد عالمیان در رقابت با بازیکن هند با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی و نشان طلا را کسب کرد.

نتیجه بازی به شرح زیر است:

نوشاد عالمیان (رنکینگ ۱۰۶ جهان) ۳- دسای از هند (رنکینگ ۸۲ جهان) ۲

امتیاز: ۱۱ بر ۹، ۶ بر۱۱، ۱۱ بر ۸، ۹بر۱۱ و ۱۱ بر ۸

نایب قهرمانی برادران عالمیان در تنیس روی میز بین المللی جمهوری چک

تیم ایران متشکل از برادران نیما و نوشاد عالمیان به نشان نقره مسابقات دو نفره تنیس روی میز بین‌المللی چک رسیدند.

دیدار پایانی جدول دونفره مسابقات بین المللی تنیس روی میز جمهوری چک برگزار شد و تیم برادران عالمیان به نشان نقره رسید.

نوشاد و نیما عالمیان در دیدار پایانی با تیم ژاپن به رقابت پرداختند و با نتیجه سه بر یک شکست خوردند.

تیم ژاپن توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد و تیم برادران عالمیان نایب قهرمان شد.

نتیجه بازی به شرح زیر است:

تیم نوشاد و نیما عالمیان از ایران ۱ - تیم آبه و نودا از ژاپن ۳

امتیاز: ۷ بر ۱۱، ۱۱ بر ۴، ۹بر ۱۱، ۹ بر

به این ترتیب مسابقات چک با یک طلا و یک نقره برای نمایندگان ایران به پایان رسید.