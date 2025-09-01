مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان از تکمیل ساخت سد لاستیکی ماسال و رینگ آبرسانی شهر لاهیجان با ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه و آمادگی این طرح‌ها برای بهره برداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ وحید خرّمی گفت: سد لاستیکی ماسال و رینگ آبرسانی شهر لاهیجان که برای ساخت آن‌ها در مجموع ۲۵۰ میلیارد تومان، معادل هزار میلیارد تومان ارزش روز، هزینه شده است، اکنون آماده بهره‌برداری هستند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان افزود: طرح آبرسانی به شهرستان تالش با ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه در سال گذشته به بهره برداری رسید و عملیات حفر و تجهیز ۲ حلقه چاه عمیق در شهر‌های پره سر و رضوانشهر در دست اجرا هستند که سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

وحید خرمی با اشاره مشکلات تامین آب شهرستان آستارا، گفت: مطالعات امکان سنجی ساخت سازه آبگیر و خط انتقال برای شهرستان آستارا انجام و قراردادی به ارزش ۷۶۰ میلیارد تومان با پیمانکار مجرب منعقد شد.

وی با بیان اینکه طرح ساخت مخازن هوایی و زمینی در شهرستان سیاهکل هم با پیشرفت فیزیکی ۸۲ درصد در حال تکمیل است و حداکثر سال آینده به بهره برداری خواهد رسید، اضافه کرد: سد دیورش با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد در دست ساخت است که با توجه به دریافت مجوز ماده ۲۳ ملی برای و ردیف اعتباری ملی برای این طرح، امیدواریم در سال آینده به مرحله آبگیری برسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان از پیشرفت ساخت ۵۶ درصدی سد لاستیکی انبار‌سر در شهرستان آستانه‌اشرفیه از محل اعتبارات ملی خبر داد و گفت: سد‌های لاستیکی شاخرز در شهرستان صومعه‌سرا با ۸۷ درصد، کرگانرود در شهرستان تالش با ۸۲ درصد و خانه‌های آسیاب در شهرستان آستارا با ۶۵ درصد پیشرفت ساخت از محل اعتبارات استانی در حال ساخت هستند و از همین محل اعتباری، عملیات ساخت سد لاستیکی رادارکومه در شهرستان لنگرود به زودی آغاز خواهد شد.