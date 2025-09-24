پخش زنده
شهرستان ماهنشان در استان زنجان، نه تنها به عنوان قطب معدنی درخشان شناخته میشود، بلکه با اختصاص بیش از نیمی از فرصتهای شغلی خود به این حوزه، نقش بیبدیلی در پویایی اقتصادی و اجتماعی منطقه ایفا میکند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛معادن؛ نقش مهمی در توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق مختلف داشتهاند، در این میان، شهرستان ماهنشان به عنوان قطب معدن استان زنجان شناخته میشود در ماهنشان صنعت ومعدن ۵۰ درصد اشتغال را به خود اختصاص دادهاند.
هزار و ۴۵۰ نفر به صورت مستقیم در معادن و هزار و ۶۰۰ نفرهم در صنایع وابسته فعالیت دارند.