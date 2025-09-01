دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: بر اثر واژگونی مینی‌بوس حامل تیم والیبال نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری در محور گرمسار به قم، هشت نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مینی‌بوس حامل تیم والیبال نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری در محور گرمسار به قم واژگون شد.

دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: ساعت ۸:۲۸ صبح امروز، حادثه واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در محور گرمسار به قم و در فاصله ۶۰ کیلومتری قم به اورژانس گزارش شد.

بلافاصله دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند. این مینی‌بوس حامل تیم والیبال نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری بود.

در این حادثه حدود ۸ نفر دچار آسیب شدند که خوشبختانه هیچ مورد فوتی گزارش نشده است. بررسی اولیه تیم اورژانس حاکی از آن است که وضعیت عمومی همه مصدومان مساعد بوده و فرد بدحال وجود ندارد.