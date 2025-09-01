پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: با پایان یافتن ماه محرم و صفر و برگزاری مراسمهای جشن ازدواج، تردد کاروانهای عروسی در ساعات پایانی افزایش می یابد که انتظار می رود این کاروانها اصول ایمنی را رعایت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ فولادی افزود: کاروانهای عروسی اگرچه نماد شادی و جشن هستند، اما در صورت رعایت نکردن اصول ایمنی میتوانند به عامل خطر و اختلال در ترافیک تبدیل شوند.
وی پرهیز از انسداد مسیر، عدم انجام حرکات نمایشی مانند لایی کشیدن، سبقتهای خطرناک، ترمزهای ناگهانی یا حرکات نمایشی با خودرو و موتورسیکلت و رعایت قوانین رانندگی را از مهمترین توصیههای ایمنی برای کاروانهای عروسی عنوان کرد و گفت: شادی این مراسم ها زمانی کامل است که بدون حادثه و با احترام به دیگران برگزار شود.