به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز مراتب همدردی کشورمان با مردم شریف افغانستان به‌ویژه خانواده‌های جان‌باختگان حادثه زمین‌لرزه شدید در ولایت‌های کنر، نورستان، ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان، از خداوند برای مجروحین و آسیب‌دیدگان حادثه سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین با اشاره به شدت زمین‌لرزه، آمادگی کشورمان را برای ارائه هرگونه مساعدت به حکومت افغانستان در روند امداد و نجات آسیب‌دیدگان اعلام کرد.