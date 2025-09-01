به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۴۵ هزار نخ سیگار خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک مثبته گمرکی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط سیگار‌های کشف شده به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران انتظامی شهرستان بوکان محموله قاچاق را در اخبار و اطلاعات واصله در بازرسی از یک منزل مسکونی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.