پخش زنده
امروز: -
حسن صالحی مفرد به عنوان فرمانده قرارگاه جهادی و محرومیتزدایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سپاه امام رضا (ع) معرفی و حکم مسئولیت وی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مراسم با حضور سردار سلیمانی، جانشین فرماندهی کل سپاه و رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور، سردار غیاثی، فرماندهی سپاه امام رضا (ع)، نبیپور معاون سیاسی و شمقدری معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی و همچنین سرهنگ زارعی، رئیس بسیج ادارات و کارمندان سپاه امام رضا (ع) برگزار شد.
حسن صالحی مفرد در حوزههای مدیریتی مختلف شهری فعالیت دارد و همچنین سابقه فعالیت های جهادی را دارد.