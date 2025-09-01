به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مراسم با حضور سردار سلیمانی، جانشین فرماندهی کل سپاه و رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور، سردار غیاثی، فرماندهی سپاه امام رضا (ع)، نبی‌پور معاون سیاسی و شمقدری معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی و همچنین سرهنگ زارعی، رئیس بسیج ادارات و کارمندان سپاه امام رضا (ع) برگزار شد.

حسن صالحی مفرد در حوزه‌های مدیریتی مختلف شهری فعالیت دارد و همچنین سابقه فعالیت های جهادی را دارد.