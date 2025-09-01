مدیر تعاون روستایی استان همدان بر ضرورت انسجام شبکه‌ای و همدلی میان مدیران و اتحادیه‌ها تاکید کرد.

ضرورت انسجام شبکه‌ای و همدلی میان مدیران و اتحادیه‌های استان همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،مدیران تعاونی‌های روستایی استان در سفر به شهرستان کبودراهنگ از زیرساخت‌ها و توانمندی‌های تعاون روستایی این شهرستان بازدید کردند.

با هدف ارتقای تعامل، تقویت هم‌افزایی و همگرایی بین اجزای شبکه تعاون روستایی استان، بازدید میدانی مدیران تعاونی‌های استان از زیرساخت‌های شهرستان کبودرآهنگ انجام شد و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش تعاون در حوزه‌های تولید، توزیع و خدمات بررسی شد.

مدیران حاضر ضمن اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌ها در مناطق روستایی، تأکید کردند که شبکه تعاون روستایی می‌تواند به عنوان بازوی توانمند دولت در ساماندهی بازار، حمایت از تولیدکنندگان خرد و تأمین کالا‌های اساسی روستاییان نقش‌آفرینی کند.

همچنین راهکار‌های عملی برای رفع مشکلات و موضوعاتی از قبیل تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، حمایت از محصولات تولیدی محلی، ایجاد سازوکار‌های بازاریابی نوین، و تقویت تعاونی‌های تولیدی و مصرفی در سطح روستا‌ها ارائهدشد

مدیر تعاون روستایی استان بر ضرورت انسجام شبکه‌ای و همدلی میان مدیران و اتحادیه‌ها تاکید کرد و گفت: بررسی منظم مسائل و مشکلات، می‌تواند بستر مناسبی برای هم‌افزایی، تسهیل ارتباطات درون‌شبکه‌ای و ارتقای بهره‌وری تعاونی‌ها فراهم سازد.

مسعود اکبری افزود: سیاست اصلی سازمان، تقویت جایگاه تعاونی‌های روستایی به‌عنوان محور توسعه پایدار در روستا‌ها است و در همین راستا، برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در دستور کار قرار دارد.