به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی خرمشهر، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره نزاع و تیراندازی و مجروح شدن یک نفر در درگیری، موضوع شناسایی و دستگیری عاملان اصلی به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات این خرمشهر قرار گرفت.

نجم‌الدین سهرابی افزود: مأموران پلیس اطلاعات بلافاصله در محل درگیری حاضر و با تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی، ۲ نفر از طرفین درگیری و تیراندازی را شناسایی و پس از هماهنگی لازم با مقام قضایی، در چند عملیات منسجم آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی گفت: مأموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۲ قبضه کلت کمری، یک قبضه سلاح کلاشینکف به‌کاررفته در تیراندازی و تعداد ۶۰ تیر جنگی کشف کردند و خودرو ساینا به‌کار رفته در تیراندازی نیز توقیف شد.

سهرابی در پایان با اشاره به اینکه متهمان در تحقیقات تکمیلی صراحتاً به اتهام خود اعتراف و علت نزاع را اختلافات خانوادگی عنوان کردند، بیان داشت: امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است و به حکم قانون با مجرمان قاطعانه برخورد خواهد شد.