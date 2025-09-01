پخش زنده
۲ عامل درگیری و تیراندازی منجر به جرح در خرمشهر دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی خرمشهر، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره نزاع و تیراندازی و مجروح شدن یک نفر در درگیری، موضوع شناسایی و دستگیری عاملان اصلی بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات این خرمشهر قرار گرفت.
نجمالدین سهرابی افزود: مأموران پلیس اطلاعات بلافاصله در محل درگیری حاضر و با تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی، ۲ نفر از طرفین درگیری و تیراندازی را شناسایی و پس از هماهنگی لازم با مقام قضایی، در چند عملیات منسجم آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
وی گفت: مأموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۲ قبضه کلت کمری، یک قبضه سلاح کلاشینکف بهکاررفته در تیراندازی و تعداد ۶۰ تیر جنگی کشف کردند و خودرو ساینا بهکار رفته در تیراندازی نیز توقیف شد.
سهرابی در پایان با اشاره به اینکه متهمان در تحقیقات تکمیلی صراحتاً به اتهام خود اعتراف و علت نزاع را اختلافات خانوادگی عنوان کردند، بیان داشت: امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است و به حکم قانون با مجرمان قاطعانه برخورد خواهد شد.