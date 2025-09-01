به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان فومن گفت: ۴ طرح آبخیزداری شامل گابیون بندی، ساخت دیواره حفاظتی و جنگل کاری با هدف جلوگیری از رانش، تخریب و حفاظت از زمین‌های ملی و مراتع در مناطق دولیچال، زردلجه و میان رز شهرستان فومن با ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه از محل اعتبار‌های ملی تکمیل و به بهره برداری رسید.

نوید حاجتی افزود: با اجرای این طرح‌ها، از تخریب و رانش بیش از ۳۰۰ هکتار زمین ملی جلوگیری شد.