رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان فومن از اجرای ۴ طرح آبخیزداری با بیش از ۷ میلیارد تومان هزینه برای جلوگیری از رانش زمین در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان فومن گفت: ۴ طرح آبخیزداری شامل گابیون بندی، ساخت دیواره حفاظتی و جنگل کاری با هدف جلوگیری از رانش، تخریب و حفاظت از زمینهای ملی و مراتع در مناطق دولیچال، زردلجه و میان رز شهرستان فومن با ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه از محل اعتبارهای ملی تکمیل و به بهره برداری رسید.
نوید حاجتی افزود: با اجرای این طرحها، از تخریب و رانش بیش از ۳۰۰ هکتار زمین ملی جلوگیری شد.