به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،شهید رحیم محمدی از پاسداران لشگر عملیاتی ۴۱ ثارالله کرمان روز شنبه در منطقه سراوان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

در این مراسم حجه الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان گفت:تقوی کم ادعایی و پرکاری از ویژگیهای این شهید عزیز بود این ویژگی‌ها در کنار مجاهد فی سبیل الله بودن نشانه هایی از آمادگی وی برای شهادت بوده است.

امام جمعه کرمان افزود امروز راه شهادت بازاست و دشمنان هرروز علیه چهره‌ها و جوانان ما نقشه می‌کشند و مردم باید قدر شهدا و خانوادهای معظم انها را که چشم وچراغ این کشورند بدانند