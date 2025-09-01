پخش زنده
نخست وزیر پاکستان با حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای همسایه و اعضای سازمان همکاری شانگهای، تجاوزگری رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و تداوم جنایات علیه فلسطینیان در غزه را بهشدت محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد شهباز شریف طی سخنرانی در بیست و پنجمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تیانجین خواستار نقشآفرینی چین برای رهبری تلاشهای دیپلماسی و تعامل برای صلح و ثبات در جنوب آسیا شد.
وی افزود: ما تجاوزگری رژیم اسرائیل به کشور همسایه برادر و همکار ما در سازمان شانگهای، جمهوری اسلامی ایران را با قویترین کلمات محکوم میکنیم.
نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که ما قویا از حاکمیت و تمامیت ارضی همسایگان خود و دیگر اعضای سازمان شانگهای حمایت میکنیم و چنین اقداماتی بی پروا و تجاوزگری را هرگز نمیپذیریم.
شهباز شریف با ابراز نگرانی عمیق نسبت به اوضاع غزه، خواستار توقف فوری جنایات اسرائیل و خونریزی فلسطینیان شد.
نخست وزیر پاکستان خواستار اجرای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل برای صیانت از حقوق فلسطینیان و تشکیل کشور مستقل فلسطین مطابق با مرزهای قبل از ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شریف شد.
وی با اشاره تلویحی به اختلافات پاکستان با هند نیز گفت که اسلامآباد به جای تنش و رویارویی، خواهان دیپلماسی و گفتوگو برای حل همه منازعات به ویژه اجرای روح پیمان مشترک آبی است.
شهباز شریف اظهار داشت که تروریسم، تجزیه طلبی و افراطگرایی تهدید بزرگ برای پاکستان و منطقه پیرامون سازمان شانگهای است و ما خواستار اقدامات هماهنگ و تعامل محور برای غلبه بر این پدیده شوم هستیم.
وی با اشاره به اوضاع افغانستان نیز گفت که پاکستان صادقانه به دنبال تعامل و همکاریهای کلان اقتصادی با این کشور همسایه است و برای این هدف به نتایج نشست ۳ جانبه پاکستان، چین و افغانستان اطمینان دارد.
سران جمهوری اسلامی ایران و پاکستان صبح امروز در حاشیه اجلاس سران سازمان شانگهای در تیانجین دیدار کردند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در دیدار شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه احساس ما این است که هیچ فاصلهای بین مردم دو کشور نیست، گفت: علاقه مندیم روابط فیمابین در همه عرصهها و زمینهها تقویت و تعمیق و موانع پیشروی گسترش همکاریها رفع شود.