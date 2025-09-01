شمار تلفات زمین لرزه شب گذشته در شرق افغانستان به ششصد و بیست و دو نفر و تعداد زخمی ها به یکهزار و پانصد پنجاه و پنج نفر افزایش یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، «عبدالمتین قانع» سخنگوی وزارت کشور افغانستان امروز اعلام کرد: براثر زمین لرزه شب گذشته در استان‌های شرقی افغانستان، ششصد و ده نفر در استان کنر و دوازده نفر دیگر در ننگرهار جان خود را از دست دادند. وی افزود: همچین هزار و سیصد نفر در استان کنر و دویست و پنجاه و پنج نفر دیگر در استان ننگرهار در این زمین لرزه زخمی شدند. سخنگوی استانداری ننگرهار نیز با استناد به آمار‌های سخنگوی وزارت کشور افغانستان تصریح کرد: این آمار هنوز نهایی نیست و درحال تغییر است.

زمین لرزه‌ای به بزرگی شش و دو دهم درجه در مقیاس ریشتر ساعت ۲۳ و ۴۷ دقیقه یکشنبه شب به وقت کابل، شرق افغانستان را لرزاند و موجب تلفات جانی و خسارت مالی شدید شد.

بر اساس این گزارش، کانون زلزله در استان ننگرهار و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.

این زمین لرزه استان‌های مختلف از جمله کابل و برخی مناطق پاکستان را نیز لرزانده است.