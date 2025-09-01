به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امدادامام (ره) شهر رباط، سنگ در حاشیه افتتاح این واحد مسکن در روستای احمدآباد خزاعی از توابع بخش رخ گفت: پنج باب منزل روستایی به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) رباط، سنگ و با کمک صدرصدی یکی از خیرین منطقه ساخته و در مراسمی با حضور مسئولین جلگه رخ یک باب از مجموع پنج واحد ساخته شده به مددجوی تحت پوشش این نهاد مردمی واگذار شد.

رضا محمد زاده افزود: برای ساخت این واحد ۶۰ متری در حدود ۶۵۰ میلیون تومان هزینه شده است که از سوی نیکو کار منطقه پرداخت شده است.

وی افزود: در حال حاضر نیز تعداد ۴۵ باب واحد مسکن روستایی برای مددجویان کمیته امداد امام (ره) در دو بخش رخ در حال ساخت است و امیدواریم با تزریق بودجه لازم هر چه زودتر حداقل تعداد ده واحد آن تا پایان سال به پایان رسد و به افراد مدد حوی کمیته امداد دو بخش رخ و کدکن تحویل شود.