هفته نخست شهریور ۱۴۰۴، بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز در سه بخش نیروگاهی، صنایع عمده و خانگی در مصرف شد؛ بیش از ۲ میلیارد مترمکعب در نیروگاه‌ها، بیش از یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون مترمکعب در صنایع عمده و بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون مترمکعب در بخش خانگی و تجاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بررسی وضع مصرف گاز طبیعی در بازه زمانی یکم تا هفتم شهریور ۱۴۰۴ نشان داد که همچنان نیروگاه‌ها در صدر فهرست مصرف‌کنندگان گاز کشور قرار دارند و صنایع عمده و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

شنبه، یکم شهریور: نیروگاه‌ها ۲۸۹.۲۸ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۴.۵۷ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۷.۳۱ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز به ۶۲۱ میلیون و ۱۶۰ هزار مترمکعب رسید.

یکشنبه، دوم شهریور: مصرف نیروگاه‌ها به ۲۹۳.۸۸ میلیون مترمکعب رسید. صنایع عمده ۱۶۷.۰۱ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۲.۵۶ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. ۶۲۳ میلیون و ۴۵۰ هزار مترمکعب در مجموع در این سه بخش در این روز مصرف شد.

دوشنبه، سوم شهریور: نیروگاه‌ها ۲۹۹.۷۱ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۶.۱۶ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۸.۳۶ میلیون مترمکعب گازت مصرف کردند. مجموع مصرف در این روز به ۶۳۴ میلیون و ۲۳۰ هزار مترمکعب رسید.

سه‌شنبه، چهارم شهریور: نیروگاه‌ها ۲۹۹.۱۷ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. صنایع عمده ۱۶۶.۲۳ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۵.۰۸ میلیون مترمکعب دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۶۳۰ میلیون و ۴۸۰ هزار مترمکعب بود.

چهارشنبه، پنجم شهریور: نیروگاه‌ها ۲۹۶.۰۱ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۶.۴۳ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۰.۲۳ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف گاز در سه بخش در این روز به ۶۲۲ میلیون و ۶۷۰ هزار مترمکعب رسید.

پنج‌شنبه، ششم شهریور: نیروگاه‌ها ۲۹۰.۲۸ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. صنایع عمده ۱۶۶.۹۸ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۸.۵۸ میلیون مترمکعب دریافت کردند. در این روز مجموع مصرف سه بخش ۶۲۵ میلیون و ۸۴۰ هزار مترمکعب ثبت شد.

جمعه، هفتم شهریور: نیروگاه‌ها ۲۸۵.۶۴ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۲.۶۸ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۶۱.۸۳ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز به ۶۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار مترمکعب رسید.

نتایج مصرف گاز در هفته منتهی به هفتم شهریور نشان داد که نیروگاه‌ها همچنان محور اصلی مصرف انرژی گاز کشور هستند و روند روزانه مصرف، تغییرات جزئی در صنایع عمده و نوسان‌های محسوس‌تری در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء را ثبت کرده است. این آمار نشان‌دهنده اهمیت مدیریت مصرف و نقش حیاتی هماهنگی میان بخش‌ها در پایداری شبکه گاز کشور است.





اعداد بر حسب میلیون مترمکعب