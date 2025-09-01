این نمایشگاه با عرضه ۱۰ هزار جلد کتاب در قالب هزار عنوان، پاسخگوی سلیقه‌ها و رده‌های سنی مختلف، به ویژه کودکان و نوجوانان است.

به گزارش خبرگزای صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرماندار کهگیلویه با اشاره به اهمیت کتابخوانی از دوران کودکی، برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی را بستری مناسب برای شکل‌گیری شخصیت فرهنگی و اجتماعی فرزندان و همچنین افزایش سرانه مطالعه در شهرستان دانست.

فرماندار کهگیلویه افزود: این فرصت مغتنم به شهروندان امکان می‌دهد تا در کمترین زمان و با صرف کمترین هزینه، کتاب‌های مورد علاقه خود را تهیه کنند و دیگر نیازی به سفرهای طولانی برای یافتن کتاب مورد نظر نباشد.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد کهگیلویه تصریح کرد: این نمایشگاه به مدت یک ماه، از امروز تا ۸ مهر ماه ۱۴۰۴، در میدان مرکزی شهر دهدشت برپا خواهد بود.

وی افزود: در این نمایشگاه، بیش از هزار عنوان کتاب در ۱۰ هزار جلد، شامل موضوعات متنوعی چون داستان، رمان، تاریخ، ادبیات، شعر و قرآن عرضه شده است.

عبودی از عموم مردم دعوت کرد تا با حضور در این نمایشگاه، ضمن بازدید از غرفه‌ها در دو نوبت صبح و عصر، از تخفیف ۵۰ درصدی ویژه نمایشگاه بهره‌مند شوند.