به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: هوای گرم و شرجی تا پنجشنبه ۱۳ شهریور در مازندران ادامه دارد.

شعبانپور افزود: در این مدت آسمان بیشتر مناطق استان، صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: دمای هوا در این مدت در مناطق مختلف استان تا ۳۵ درجه هم می‌رسد.

کارشناس هواشناسی تاکید کرد: برای عبور از روز‌های گرم تابستانی، مردم همچنان باید در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند.

شعبانپور افزود: از بعدازظهر پنجشنبه تا شنبه ۱۵ شهریور آسمان استان ابری تا نیمه‌ابری همراه با افزایش موقتی ابر خواهد بود و در ارتفاعات به‌ویژه نیمه غربی احتمال رگبار‌های پراکنده و رعد و برق وجود دارد.

وی وضعیت دریای خزر را امروز با موج کوتاه و مناسب برای فعالیت‌های دریایی اعلام کرد.