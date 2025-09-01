پخش زنده
مدیر حوزههای علمیه استان همدان گفت: علما و روحانیون با روشنگریهای خود در حفظ دینداری مردم بکوشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مراسم عزاداری سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، در حوزه علمیه آیتالله آخوند همدان، برگزارشد.
در این مراسم، مدیر حوزههای علمیه استان همدان، با اشاره به روایات مختلف، عالمان دین و روحانیون را وارثان و ادامه دهنده راه پیامبران دانست و گفت: شبهه افکنیها و دسیسههای شیطانی به ویژه در فضای مجازی، دین مردم را نشانه گرفتهاند که باید علما و روحانیون با روشنگریهای خود در حفظ دینداری مردم بکوشند.
آیتالله موسوی اصفهانی با اشاره به دستور امام زمان عج به شیخ صدوق در خواب برای نوشتن کتابی درباره غیبت پیامبران مختلف از جمله حضرت یوسف و حضرت موسی، افزود: بنابر آیات و روایات هیچ گاه زمین از حجت الهی خالی نبوده و نخواهد بود.