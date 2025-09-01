به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بر اثر تصادف رانندگی درمحور نقده -پیرانشهر دو نفر جان باختند و ۱۲ تن دیگر مصدوم شدند.

فرمانده پلیس راه پیرانشهر گفت: شب گذشته برخورد دو دستگاه خودرو سواری باعث ایجاد ترافیک در کیلومتر پنج محور پیرانشهر به نقده شد که بی توجهی برخی از عابرین و تجمع در محل حادثه منجر به برخورد یک دستگاه خودرو تیبا با جمعیت حاضر شد و بر اثر این حوادث ۱۴ نفر مصدوم شدند.

سرهنگ صادق زاده افزود: مصدومین با چند دستگاه آمبولانس به بیمارستان‌های نقده و پیرانشهر منتقل شدند که دوتن از مصدومان این حادثه پس از انتقال به مراکز درمانی به دلیل شدت جراحات وارده جان باختند.

فرمانده پلیس راه پیرانشهر از مردم خواست در صورت بروز تصادفات از تجمع غیرضروری بخصوص در آزاد راه‌ها خودداری کنند تا شاهد اینگونه حوادث برای شهروندان نباشیم.