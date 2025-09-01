به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ جعفر عدلی مژدهی افزود: ماموران آگاهی هنگام گشت‌زنی در مسیر‌های فرعی و جنگلی شهرستان صومعه سرا، ۴۰ تن چوب جنگلی قاچاق را در بازرسی از ۸ خودروی نیسان وانت و ۶ کامیون در این شهرستان کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه رانندگان این خودرو‌های باری دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند، افزود: چوب‌های کشف شده هم به اداره منابع طبیعی این شهرستان تحویل داده شد.

سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: کارشناسان ارزش چوب‌های قاچاق کشف شده را ۴۷۵ میلیون تومان برآورد کردند.