فرمانده انتظامی صومعه سرا از کشف ۴۰ تن چوب قاچاق در بازرسی از ۱۴ خودروی وانت نیسان و کامیون در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ جعفر عدلی مژدهی افزود: ماموران آگاهی هنگام گشتزنی در مسیرهای فرعی و جنگلی شهرستان صومعه سرا، ۴۰ تن چوب جنگلی قاچاق را در بازرسی از ۸ خودروی نیسان وانت و ۶ کامیون در این شهرستان کشف و ضبط کردند.
وی با بیان اینکه رانندگان این خودروهای باری دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند، افزود: چوبهای کشف شده هم به اداره منابع طبیعی این شهرستان تحویل داده شد.
سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: کارشناسان ارزش چوبهای قاچاق کشف شده را ۴۷۵ میلیون تومان برآورد کردند.